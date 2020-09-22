Hazine taşınmazında kira ertelemesi yok

Salgın sonrası bakanlık bünyesindeki iş yerleri başta olmak üzere hazine taşınmazları ve turizm işletmelerinde yapılan kira ertelemesinin tekrarlanması konusuna ilişkin Kurum AA’ya, “Yeni bir erteleme şu an için söz konusu değil” dedi Kurum, şöyle konuştu:

“Salgın süreciyle hem turizm işletmelerimize hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm işletmelere 6 ay taksit öteleme imkanı getirmiştik. Kasım, aralık ayına kadar zaten hiç bedel ödemiyorlar. Kiralarımızı o süreçte almadık, ödenmesi gereken bedellerin ötelenmesini yaptık.”

10 yıllığına arazi

Hazine taşınmazları ile ilgili çiftçileri sevindirecek çok önemli bir karar daha aldıklarını aktaran Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayata geçirdikleri proje kapsamında Hazine’ye ait tarım arazilerini üretime açtıklarını söyledi.

Arazileri, topraksız olan ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıl süreyle kiraya vereceklerini belirten Kurum, ilk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da 41.5 milyon metrekarelik tarım arazisini üretime açacaklarını ifade etti.

SIFIR ATIK 100 BİN İŞ

Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesini çok önemsediklerini söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında tüketilen malzemelerin geri dönüşümle hammadde olarak kullanıldığını belirten Kurum, “Sıfır Atık Projemizle 2023 yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak ve yıllık 20 milyar liralık ekonomik kazanç elde edeceğiz” dedi.

Atık ithalatı kotasının düşürülmesiyle geri kazanım tesislerinin ham madde ihtiyaçlarının yüzde 50’sinin iç piyasadan karşılanacağını kaydeden Kurum, 2023 yılına kadar Türkiye’de geri kazanım oranını yüzde 13’ten yüzde 35 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.