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    01.02.2020 - 13:34 | | AA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 4 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 ve 4 Şubat'ta 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

    3 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 14 ay (434 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    4 Şubat Salı günkü ilk ihalede ise 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

    Salı günü yapılacak diğer ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. 

     

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