‘Hazır giyimde ciddi değişim kapıda’

Dünyanın önde gelen dijital toptan perakende satın alma platformlarından Joor’un CEO’su Kristin Savilia, pandeminin ardından hazır giyim sektörünün değişen sezonlardan değişen tüketici tercihlerine ve daha az siparişten daha kısa teslimat sürelerine kadar ciddi bir değişim geçirdiğini söyledi.



Pandemide rahat ve spor kıyafetler kategorisinde büyük bir artış yaşandığını anımsatan Savilia, “Bir yandan bu trend devam ederken öte yandan insanların sosyal etkileşimin gelişmesiyle beraber giyinip kuşanmaya başlayacaklarını ve modaya uygun hareket etmek isteyeceklerini düşünüyoruz. Tasarımcılar bu ikisini harmanlayacak. Bu nedenle stil videoları yükleme ve görüntüleme yeteneği yarattık. Alıcılarımız zenginleştirilmiş görüntüler, videolar ve içeriklerle alım yapıyor” dedi.



Sanal fuarlar



Savilia, perakendede çoklu kanallara geçişin hızlandığını da dile getirerek, “Pandemiden önce perakendeciliğin yüzde 80’i her ne kadar geleneksel yöntemlerle yürüyor olsa da salgın süresince dijitalleşmenin önemi daha da anlaşıldı.



Online satışlar daha da öne çıktı. Kovid sonrasında ise geleneksel mağaza perakendeciliği ile online satışları ayrıca değerlendirmemiz gerekecek” diye konuştu.

Kristin Savilia, Türk alıcılarla ilgili de şunları söyledi:



“Türk alıcıların daha fazla etkinliklere katılıp daha fazla bağlantılar kurabileceklerini gözlemliyoruz.



Türk markaları erişimlerini daha da arttırıp global perakendecilerle yeni bağlantılar kurabilir. Global markalardan pandemi sonrasında da iş sürdürülebilirliğinin ana yolunun sanal fuarlardan geçeceğini duyuyoruz.”



Sezona yakın teslimat arttı



Savilia, “Fiyatlarda gözle ölçülür derecede bir değişim yok. Değişen şey ise ürünlerin teslimat süresi. Ürünleri erkenden, sezon başlamadan çok önce getirmek ve bir sonraki ürüne yer açmak için fiyatları ucuzlatmak yerine, sezonun başlamasına yakın bir tarihte teslim edilen bir rota izliyoruz. Joor ayda 1.5 milyar dolar brüt ürün hacmi ile başa çıkabiliyor. Bu veriler rotamızı belirliyor. Zaten fuarların birleşmelerine ve Michael Kors gibi markaların sezon sayılarını düşürdüklerine şahit oluyoruz” dedi.



144 ülkede 400 bin perakendeciyle çalışıyor



Joor, 12-16 Ekim tarihleri arasında online olarak sürecek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul yeni sezonunda özel bir ortaklığa imza attı.

Her ay 1.5 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahip olan Joor platformu, 144 ülkeden 200 binden fazla seçili moda perakendecisini 8 bin 600’den fazla marka ile buluşturuyor.