‘Hedef, 2021’de 50 milyar dolar ihracat desteği’

Pekcan, düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank’ın bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünde 9’uncu ve kredi büyüklüğünde 8’inci büyük bankası olduğunu ifade ederek, “Alacak sigortasında ise ülkemizin en büyük şirketi konumundadır. Banka, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından bankacılık sektörünün 1 not üzerinde derecelendirilmiştir” diye konuştu. Pekcan, şunları kaydetti:



“Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28.5 milyar dolar nakdi kredi ile 17.1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4’ün üzerinde artarak 13 bin 102’ye ulaşmıştır. Son 1 yılda banka desteklerden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ olmuştur. Türk Eximbank, pandeminin finansal piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen bu yıl uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2.8 milyar dolar fon teminiyle Türkiye’ye uygun maliyetli kaynak girişi sağlayarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam etmiştir. Hedefimiz, 2021 yılında toplam ihracat desteğimizi geçen yıla göre yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27.7’ye yükseltmektir. Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci işlem olan Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) yüzde 50 garantisinde 380 milyon euro ile yine bir ilke imza atarak, katılım finans yöntemiyle kullandırılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından (IDB) 100 milyon dolar tutarında kaynak temin ettik.”



Hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alacaklarını anlatan Pekcan, “Önümüzdeki aylarda gemi inşa sektörünün yapacağı ihracatlara yönelik Finlandiya ihracat destek kuruluşu Finnvera ile ortak bir destek paketi açıklayacağız” bilgisini verdi.



Hizmet ihracına KDV iadesi



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı” ifadelerini kullandı.