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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Hedef katma değer liginde en üstler’
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    04.08.2020 - 07:00 | | İZMİR Milliyet

    ‘Hedef katma değer liginde en üstler’

    Türk makine sanayisinin önde gelen markalarından Dirinler Şirketler Grubu, pandemi döneminde üretime ara vermedi. Takım tezgahı ve pres imalatı yapan Dirinler, yurtiçi-yurtdışı makine sektörünün ihtiyaç duyduğu yedek parça ve servis hizmetine aralıksız devam etti. Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi Feyzan Dirin, pandemi döneminde üretimi durdurmayı akıllarından bile geçirmediklerini söyledi.

    ‘Hedef katma değer liginde en üstler’

     

    Bu süreçte sanayinin üretim gücünü yüksek performansıyla sergilemesi için Dirinler’in önemli sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Dirin, “Biz elimizi taşın altına koyduk. Durmadan çalıştık. Pandemi sürecinde tıpkı sağlık çalışanları gibi tüm makine sektörü çalışanlarına da büyük bir alkış borçluyuz” dedi.

    Dirinler olarak pandemi sürecinde ‘12 saniyede 1 parça üretebilen makine ve 6.5 saniyede 1 parça basan makine üretimi’ ile yine ilkleri hayata geçirdiklerini ifade eden Feyzan Dirin “Uluslararası şirketlere, iş ortaklarımıza endüstri 4.0 uyumlu transfer hatları kurduk. Türkiye’yi katma değerli ürünler liginde en üst seviyeye taşımaya kararlıyız” dedi.

    Üretim yapmanın her dönemde zorlukları olduğunu söyleyen Dirin şöyle devam etti:

    “Makine imalatı yapılmasına yapılır ve makine de çalışır ama önemli olan o makinenin görevini layıkıyla yerine getirmesi. Performansının yüksek olması ve problem çıkarmaması. İşte bu süreçte biz yedek parça ve servisimizle üretim gücümüzü bir kez daha gösterdik. İşini severek, fedakarlıkla yapacaksın ki o işten verim alabilesin.”

    Sektörde ihraç edilen makinelere yönelik uygulanmaya başlanan ek vergi ile Dirinler markasının daha fazla ön plana çıktığını söyleyen Dirin “Pandemi döneminde yurtiçinden çok fazla talep aldık. Bunu da köklü geçmişimize ve müşterilerimizle olan sağlam ilişkilerimize bağlıyoruz. Üstelik vergi avantajı da üreticiyi koruyan bir hareket oldu” diye konuştu.

    Dijitalleşme odaklı

    Pandemi sürecinde teknolojinin ve dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını altını çizen Dirin ”İletişimi ve iş birliğini mümkün kılan dijital uygulamalar, krizlere dayanmakta büyük rol üstleniyor. Yalnızca krizlerde de değil, globalleşen dünyamızda ve ekonomimizde dijital uygulamalara olan ihtiyaç gitgide yükseliyor” dedi. Dirin, ‘dijitalleşme’ projeleri üzerinde çalıştıklarını belirterek “Dijital altyapıyı güçlendirmek bizim için hayati önem taşıyor” diye konuştu.

    Pandemiden sonraki dünyayı düşünmenin ve bunun için önceden hazırlanmanın uluslararası pazar büyük rekabet avantajları sağlayacağına inandıklarının altını çizen Dirin, “Avrupa gerek lokasyon gerekse teknoloji açısından her zaman öncelikli pazarımız” dedi.

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