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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Hedefimiz güvenli ve sağlıklı bir motosiklet pazarı’
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    19.02.2020 - 07:00 |

    ‘Hedefimiz güvenli ve sağlıklı bir motosiklet pazarı’

    Ülkemizde en çok satılan 11 dünya markasını bünyesinde barındıran Motosiklet Endüstrisi Derneği, sektörün gelişmesi için çalışmaların sürdürüyor. 3 yıldır MOTED başkanlığını sürdüren Bülent Kılıçer, “ Güvenli ve sağlıklı bir motosiklet pazarı oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni kullanıcıları motosikletle tanıştırırsak amacımıza ulaşabiliriz” dedi.

    ‘Hedefimiz güvenli ve sağlıklı bir motosiklet pazarı’

    2004 yılında kurulan ve motosiklet sektöründe etkinliği artan MOTED, devlet kurumlarıyla tüketiciler arasında köprü oluyor. MOTED Başkanı Bülent Kılıçer, “ Türkiye’de motosiklet sektörünün gelişimi için gerekli aksiyonların devlet kurumlarıyla koordineli alınması ve toplumun motosiklet kullanımına yönelik bilinçlendirilmesini sağlıyoruz. MOTED Türkiye’de motosiklet sektörüyle ilgili her konuda danışma kaynağı görevini üstlendi” dedi.

    AB standartları

    Kılıçer, “ Avrupa Motosiklet Endüstri Dernekleri Birliği üyesiyiz. Avrupa Birliği’nde motosiklet konusundaki geliştirmeleri takip ederek ülkemizde uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Motosiklet sürücülerinin güvenli sürüş yapabilmeleri için gerekli olan eğitim altyapısı, ehliyet sistemi, yol düzenlemeleri gibi konularda kurum ve kuruluşlara bilgi paylaşımı yapıyoruz. Henüz gelişmekte olan motosiklet bilinci için çalışmalarımız yoğunlaşıyor. MOTED üyesi olan marka temsilcisi üyelerin çoğunun motosiklet eğitimi ile ilgili bölümleri ve eğitim okulları var. MOTED faaliyet geçtiği 2004 yılından itibaren motosiklette güvenli kullanımın ön plana çıkaracak birçok çalışmaya imza attı. Motosiklette güvenlik konusu daima sektörün ve derneğin en öncelikli konularından birisi olmuştur” diye konuştu.

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