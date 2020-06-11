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    HaberlerEkonomi Haberleri HEKTAŞ, tohum ıslahına odaklanıyor
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    11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    HEKTAŞ, tohum ıslahına odaklanıyor

    OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden (TAGEM) Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını satın aldı.

    HEKTAŞ, tohum ıslahına odaklanıyor

    Rakiplerine kıyasla verimi yüksek bu çeşit ile HEKTAŞ, silajlık mısır tohum pazarında da söz sahibi olmayı planlıyor. TAGEM’den Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin üretim ve satış hakkını 6 yıllığına satın aldığını açıklayan HEKTAŞ, sürenin sonunda sözleşmeyi uzatma hakkına da sahip olduğunu bildirdi. Pehlivan07 hibrit silajlık mısır çeşidinin satışına yıl sonundan itibaren başlanması planlanıyor. 

    HEKTAŞ, ayrıca bitki koruma alanında pazarın önde gelen oyuncularından Sunset Kimya Tarım Ürünlerini satın aldı. Portföyündeki 97 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü ile iç pazarda tarım sektörüne çözüm sunan Sunset Kimya Tarım Ürünlerinin yurt dışında da 148 adet ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunuyor. Yapılan satın alma, HEKTAŞ’ın hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında pazar payını artırması yolunda önemli bir katkı sağlayacak.

    İhracatta güçlenecek

    OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Yurt dışında ihracat gücümüzü artırmaya ve iç pazarda tohum ıslahına odaklandık” dedi.

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