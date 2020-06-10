Hem indirim yapacak hem peşinatı öteleyecek

Emlak Konut GYO öncülüğünde hayata geçirilen ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına Cer İstanbul projesi ile dahil olduklarını hatırlatan Kabadayı, satıştaki iki projelerinde ise yine ödemesiz dönem ve indirim içeren bir modeli hayata geçirdiklerini söyledi. Kabadayı, “Emlak GYO ile ortak olduğumuz Cer İstanbul’da yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve 3’üncü yılda ödeme imkânlarıyla destek veriyoruz. Bunun yanı sıra, kendi geliştirdiğimiz Kordon İstanbul ve Çamlıyaka Konakları projelerinde yeni ve çok cazip bir kampanyaya başlayarak, yüzde 20 indirim ve 2 yıl peşinat ödemesiz olarak ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz” dedi.



Salgında tüm sektörlerde olduğu üzere gayrimenkulde de yavaşlama gözlendiğine dikkat çeken Kabadayı, kamu bankaları tarafından hayata geçirilen destek paketlerinin sektöre ivme kazandıracağını ifade etti.



‘Ara vermedik’



İnanç Kabadayı, pandemi döneminde Ege Yapı’nın devam eden faaliyetlerinde yavaşlama olmadığını, 2020 yılı için planladıkları, ruhsat aşamasındaki Çekmeköy ve Hasköy projelerine yılın son çeyreğinde başlayacaklarını ifade etti. Kâğıthane ve Maslak’taki iki projenin teslimlerine yakın zamanda başlayacaklarını kaydeden Kabadayı, “Planladığımız yaklaşık 2.5 milyar liralık yatırım hamlesi içinde yer alan Kâğıthane’deki Kordon İstanbul, Yedikule’deki Cer İstanbul ve Çekmeköy’deki ÇamlıYaka Konakları’nın inşası ve satışları devam ediyor. 2020 yılının son çeyreğinde ise yine daha önce kamuoyuyla paylaştığımız yatırım zincirinin halkaları Çekmeköy ve Hasköy’de toplam 210 milyon lira değerinde iki yeni projeye başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.