Hgs Sorgulama: Bakiye, Borç, Geçiş Ve Ceza Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

HGS, hızlı geçiş sistemi olarak kullanılan bir sistemdir.



HGS Sorgulama İşlemleri



HGS'nin sorgulama işlemlerinde birçok seçenek bulunuyor. HGS içerisine bakiye eklenmesi gereklidir. HGS içerisindeki bakiye, otoyol veya köprü kullanımlarında otomatik olarak düşer. HGS içerisine bakiye yüklenerek kolay bir şekilde kullanılabilir. HGS bakiye sorgulama işlemleri kolay bir şekilde yapılabiliyor. HGS detaylarınızla alakalı tüm bilgilere https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-hesap-bilgileri-sorgulama linkinden ulaşabilirsiniz.



HGS Ceza Sorgulama İşlemleri



Araçlarda HGS sistemi bulunmadığı zaman, ücretli yollardan geçiş yapıldığında cezalı duruma düşülür. Bu durum geçiş ihlali olarak adlandırılır. Aynı zamanda HGS içerisinde yeterli bir bakiye bulunmadığı zamanlarda, geçiş ihlali yapılmış olur. Böyle bir durum olduğunu düşünüyorsanız veya emin değilseniz bu durumu kontrol edebilirsiniz. Geçiş ihlali yapıp yapmadığınızı https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama linkine giriş yaparak kolayca sorgulayabilirsiniz.



HGS Geçiş Sorgulama İşlemleri



HGS sistemi birçok imkan sağlıyor. Hangi tarihte ve hangi saatte nereden geçtiğinizi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. HGS sistemi otomatik olarak tüm geçişleri kayıt altına alıyor. Siz de bu sisteme giriş yaparak hangi ücretli yollardan ne zaman geçtiğinizi öğrenebilirsiniz. HGS geçişlerinizi kontrol etmek için https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-hesap-bilgileri-sorgulama linkine giriş yapabilirsiniz.



HGS adı altında tüm bilgileriniz bu linkte bulunuyor. Kişisel bilgilerinizi girerek, geçiş yaptığınız noktaları kolayca görebilirsiniz. HGS tüm tarihteki geçişleri ve ne kadar ücret ödendiğini sizlere bu sistem üzerinden gösterebiliyor. Ne kadar bir ödeme yaptığınızı veya aylık olarak hesaplama yapmak istediğinizde bu siteye giriş yaparak tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.