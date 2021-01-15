Hilton’da hibrit toplantı hazırlığı

Sürekli güncellenecek olan bu yeni teklif paketi, etkinlik planlayıcılarını Hilton’un hibrit özellikli otellerine yönlendirirken, onlara genişletilmiş Hilton EventReady Başucu Kitabı ve esnek müşteri tekliflerini de içeren çeşitli planlama kaynakları sağlıyor. Hilton Başkan Yardımcısı ve Marka Direktörü Martin Rinck, “Değişen müşteri ihtiyaçlarını dikkatle dinleyip ilgili yenilikleri hızla hayata geçiren Hilton, 100 yıldır etkinlik endüstrisindeki liderliğini sürdürüyor” dedi.