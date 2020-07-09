BİST118.9170.17EURO7.780.14USD6.860.08ALTIN400.350.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hırvatistan ve Bulgaristan euroya geçecek
    ABONE OL
    09.07.2020 - 13:07 | | Reuters

    Hırvatistan ve Bulgaristan euroya geçecek

    AB, Hırvatistan ve Bulgaristaneuro bölgesine almak için ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

    Hırvatistan ve Bulgaristan euroya geçecek

    Euro bölgesi yetkilileri, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın euroya geçebilmesi için ilk adımı atmaya hazırlanıyorlar.

    Dört kaynağın verdiği bilgiye göre iki ülke ERM-2 olarak adlandırılan mekanizmaya davet edilecekler. Bu mekanizma, her iki ülkenin de üç yıl sonra euroyu para birimi olarak kabul edebilmeleri için ön aşama niteliği taşıyor.

    Bu hamle, şu anda 19 üyesi bulunan Euro Bölgesi'nin 2015 yılından beri olan ilk genişlemesini sağlayacak.

    Avrupalı yetkililer, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği maliye bakanlarının bugün ve yarın yapacağı toplantılarda nihai onay geldikten sonra bu kararın hayata geçirileceğini belirttiler.

    Konuya yakın iki kaynak, spekülasyonu engellemek adına kararın piyasalar kapalıyken, muhtemelen hafta sonu açıklanacağını belirtti.

      Metroda maske kavgası! Kendilerini uyarak kadına saldırdılarGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika! İş adamına eşinden suçlama: Öldürülmekten korkuyorum

      Son dakika! İş adamına eşinden suçlama: Öldürülmekten korkuyorum

      Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

      Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

      Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

      Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

      Son dakika... Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün davasında mütalaa açıklandı!

      Son dakika... Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün davasında mütalaa açıklandı!

      Sıradaki Haber