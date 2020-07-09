Hırvatistan ve Bulgaristan euroya geçecek

Euro bölgesi yetkilileri, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın euroya geçebilmesi için ilk adımı atmaya hazırlanıyorlar.

Dört kaynağın verdiği bilgiye göre iki ülke ERM-2 olarak adlandırılan mekanizmaya davet edilecekler. Bu mekanizma, her iki ülkenin de üç yıl sonra euroyu para birimi olarak kabul edebilmeleri için ön aşama niteliği taşıyor.

Bu hamle, şu anda 19 üyesi bulunan Euro Bölgesi'nin 2015 yılından beri olan ilk genişlemesini sağlayacak.

Avrupalı yetkililer, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği maliye bakanlarının bugün ve yarın yapacağı toplantılarda nihai onay geldikten sonra bu kararın hayata geçirileceğini belirttiler.

Konuya yakın iki kaynak, spekülasyonu engellemek adına kararın piyasalar kapalıyken, muhtemelen hafta sonu açıklanacağını belirtti.