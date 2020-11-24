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24.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Hızlı adım hazırlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelmesine ilişkin, “Önümüzdeki günlerde iş  dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız” dedi. Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldiklerini aktardı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Elvan, “İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık” dedi.

Hızlı adım hazırlığı

 

Elvan, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında, “Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB’la, TÜSİAD’la, MÜSİAD’la, DEİK’le, TİM’le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz.

Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız” demişti.

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