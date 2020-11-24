Hızlı adım hazırlığı

Elvan, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında, “Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB’la, TÜSİAD’la, MÜSİAD’la, DEİK’le, TİM’le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz.

Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız” demişti.