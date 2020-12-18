Hyundai Assan’da yine hisse değişimi zamanı

Milliyet’in sorularını yanıtlayan, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, ortaklığın sona ermeyeceğini belirtirken, yönetim hakkını tamamen Hyundai’ye devredeceklerini kaydetti. Kibar, “Dostluğumuz ve ortaklığımız elbette devam edecek. Hyundai, zaten bir süredir şirketin yönetimini yürütüyordu. Bu devirle birlikte yönetim haklarını tamamen Kore tarafına bırakmış olacağız. Yönetim Kurulu içinde yer alıp almayacağımıza sonraki aşamalarda bakacağız” dedi.

Devri söz konusu olan hisselerin oranı hakkında konuşmaktan kaçınan Kibar, “Bu kez sermaye artırımı nedeniyle değil, kaynaklarımızı pandemi döneminde daha verimli kullanmak, belirli alanlara fokuslanmak amacıyla bu devri gerçekleştiriyoruz” dedi. Model yatırımlarının halihazırda şirketin kendisi tarafından yapıldığını, i20 ailesinin yanı sıra yeni küçük crossover modelinin yatırımının da tamamlandığına dikkat çeken Kibar, Hyundai Assan’ın kar eden bir şirket olduğunu vurguladı.

Yatırım sonrası

Hyundai Assan’da son olarak hisseler yüzde 70 Hyundai Motor Company, yüzde 30 Kibar Holding şeklinde bir dağılıma sahip. Ancak devir sonrası Kibar Holding hissesinin ne kadara ineceği merak konusu. Hisse devrinin, yine i20 modeline ilişkin bir yatırım sonrasına denk gelmesi ise ilginç bir tesadüf. Zira Hyundai ile Kibar Holding arasında 2010 yılında da ve yine i20 modelinin yatırımı sırasında hisse değişimi gerçekleşmiş, sermaye artırımına katılmayan Kibar Holding, yüzde 15 hissesini Korelilere devretmişti. Kibar Holding, 2014’te de devrettiği hisselerini 75 milyon dolara geri alarak payını yeniden yüzde 30’a yükseltmişti.

Hyundai Assan İzmit fabrikası, 1997 Temmuz’da yüzde 50-50 ortaklıkla kurulmuştu. İki şirket, ilk hisse değişimini 2007’de gerçekleştirmişti. Böylelikle Hyundai, o dönemde Matrix’in üretimini Türkiye’ye verirken, şirketteki payını yüzde 70’e çıkarmıştı.