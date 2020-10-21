Iban Numarası Kaç Haneli Olur? Iban No Rakam Ve Harf Sayısı

Avrupa Birliğine üye olan ülkeler bünyesinde ortak bir karar ile 2010 yılında kullanıma geçen IBAN numarası, banka işlemlerini çok daha kolay ve güvenli hale getirdi. Artık hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılmakta ve hem EFT hem de birçok farklı işlem gerçekleşmektedir.



IBAN Numarası Kaç Haneli Olur?



Pek çok kişi internet üzerinden IBAN numarasının kaç haneli olduğunu araştırıyor. Bu konuda IBAN hem numaradan hem de harften oluşmaktadır. Toplamda 26 haneden oluşan IBAN numarasını iki hanesi harftir. Bu harf kart sahibi olan kişinin bulunduğu ülkeyi göstermektedir. Yani bağlı olduğu ve yaşamını sürdürdüğü ülkenin kodu yer alır.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ise TR kullanılmaktadır. Iban numarası TR ile başlar ve daha sonra toplamda 24 rakam bulunur. İlk 2 rakam TR ile bitişik şekilde yazılır. Daha sonra 20 rakam dörtlü sıra ile yazılmaktadır. Son olarak iki rakam daha ayrı yazılır ve IBAN numarası bu şekilde değerlendirilir.



IBAN numarasını kredi kartı veya banka kartının ön yüzünde bulmak mümkün. Kartın ön yüzünün alt kısmında detaylı şekilde TR ile beraber 24 haneli numara verilmektedir. Böylece toplamda IBAN numarası 26 haneden oluşur. Herhangi bir dijital işlem yapılmak istendiğinde bu 26 hane eksiksiz bir şekilde kullanılmalıdır. Yani kullanılacak 24 numara ile beraber 2 harf de değerlendirilmelidir. Böylece işlemler hatasız ve doğru bir biçimde yapılabilmektedir. Özellikle günümüzde artık hesap numarası yerine IBAN numarası daha güvenli bir kullanım imkanı tanıyor.