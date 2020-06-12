BİST109.1850.03EURO7.71-0.15USD6.83-0.10ALTIN381.660.43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması
    ABONE OL
    12.06.2020 - 13:57 | | AA

    İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi plakası projeleri olduğunu belirtti. Buna göre; İstanbulkart ile taksi parası ödenebilecek.

    İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması

    İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, katıldığı televizyon yayınında taksi plakası ve deniz taksiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

    "Sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle. Meclis’e getireceğiz bu konuyu. Eğer Meclis’te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında."

    İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını bildiren İmamoğlu, 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını dile getirdi.

    İmamoğlu, bu 5 bin taksiyi elektronik sistemle donatacaklarını belirterek şu bilgileri verdi: "Bunu yapmaya İBB kanunen yetkili. QR koduyla, İstanbulkart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir de özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız. Korunaklı, pandemi sürecine uygun, taksiciyle müdahalesi olmayan... Bildiğimiz sarı taksi. Tarife aynı, her şey aynı. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Taksici esnafı için de hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem de bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili de yarışma açacağız. Bir nevi İstanbul'a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla."

    Deniz ulaşımı

    İstanbul'da deniz ulaşımının payının yüzde 3’ler seviyesinde olduğunu, bu payı büyütmeleri gerektiğini belirten İmamoğlu, "8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz." diye konuştu.

    Son Dakika: Maçka Parkı'ndaki dehşet anlarını anlattılarŞişli Maçka Parkı'nda yaşanan olaya ilişkin ifadeler ortaya çıktı. Laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen sabıkalı Emrah D.'nin "Elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi. Olaya şahit olan Dönmezler'in arkadaşı Meltem Ş. ise, "Arkamızdan gelen kişi, Süleyman'ın boğazına kırık şişeyi sapladı. Tekrar saplamak istediğinde Süleyman karşı koydu ve boğuşmaya başladılar" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cinayete kurban giden Gülsüm'ün abisi konuştu! Öldürüldüğü gün çocuklarına gidecekti

    Cinayete kurban giden Gülsüm'ün abisi konuştu! Öldürüldüğü gün çocuklarına gidecekti

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Yozgat'ta, 3 yıl önceki cinayetin zanlıları yakalandı

    Yozgat'ta, 3 yıl önceki cinayetin zanlıları yakalandı

    Sıradaki Haber