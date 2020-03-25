BİST89.3160,03EURO6,960,41USD6,440,22ALTIN334,22-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İBB’den flaş bir karar daha…
    ABONE OL
    25.03.2020 - 15:22 |

    İBB’den flaş bir karar daha…

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını duyurdu.

    İBB’den flaş bir karar daha…

    İstanbul büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsüne karşı alınan tedbirlerle birlikte toplu taşıma kullanımının İstanbul’da yüzde 83 oranında düştüğünü duyurdu.

    İmamoğlu ayrıca Özel Halk Otobüsleri’nin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını açıkladı.

    Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

    “İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır.”

    Sürücülerin hatası pahalıya patladıElazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanlığı personeli alımı ne zaman? 2020 KPSS kılavuzu yayımlandı mı? İŞKUR sürekli işçi başvuru şartları...

    Sağlık Bakanlığı personeli alımı ne zaman? 2020 KPSS kılavuzu yayımlandı mı? İŞKUR sürekli işçi başvuru şartları...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

    Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

    Sıradaki Haber