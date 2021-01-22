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22.01.2021 - 17:23 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Fıstık bahçesi satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Şanlıurfa Bozova'da fıstık bahçesi icradan satışa çıkarıldı.

Fıstık bahçesi satışa çıkarıldı

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır.

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