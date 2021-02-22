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22.02.2021 - 17:07 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

İcradan satılık otomobil!

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 2016 model Renault R tipli otomobil icradan satışa çıkarıldı.

İcradan satılık otomobil!

2016 model, yakıt tipi dizel, vites tipi manuel, rengi beyaz otomobil. Aracın kontak anahtarı mevcut, motor çalışıyor, ön tamponun sağ tarafı ile ön tamponun sol tarafında çizikler mevcut, arka lastiklerin havası inik, sol ön kapıda çökme mevcut, boyası iyi durumda, 63.813 km'de, lastikler %30 yıpranmış olarak tespit edildi.

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