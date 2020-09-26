İGA İç Hatlar Lounge açıldı

İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, “Sosyal mesafeye uygun oturma ve uzanma alanları, çalışma bölümü, TV yayını ve FIDS ekranları ile misafirlerimizin seyahatleri öncesinde rahat etmeleri için birçok ürün ve hizmet tasarladık” dedi.



İnankul, gelecekte alanın kapasitesini artırmayı planladıklarını, ‘İGA PASS’ ve ‘Priority Pass’ üyelerinin salondan ücretsiz yararlanabileceklerini belirterek, 65 yaş üstü misafirlerin giriş için sadece normal ücretin yüzde 65’ini ödeyeceğini bildirdi.