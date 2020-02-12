İhracat atağı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 2 milyar dolara yükselmek hedefiyle ‘matriks çalışması’ başlatıldığını açıkladı. Pekcan, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Hırvat Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan basın mensuplarına açıklama yaptı. Burada konuşan Ruhsar Pekcan, şunları söyledi:



Matriks çalışma



“Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 664 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunu artırmak istiyoruz. Bu amaçla potansiyel sektörler arasında matriks çalışması başlattık. Bizim ihraç ettiğimiz, Hırvatistan’ın da ithal ettiği ancak yoğunlukta bizden almadığı ürünler üzerine çalışılacak.”



Gümrük Birliği desteği



Potasiyel sektörleri otomotiv, otomotiv yan sanayii, tekstil, hazırgiyim, mobilya, gıda, turizm ve müteahhitlik olarak belirten Pekcan, ticaret hacmini önce 2, ilerleyen dönemde 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Pekcan, Hırvatistan’ın AB dönem başkanı olduğunu belirterek, güncellenmesi beklenen Gümrük Birliği konusunda Hırvatistan’ın katkılarını önemsediklerini kaydetti. Pekcan, bu yıl İzmir Fuarı’nda Akdeniz ülkeleriyle Mavi Kıta temalı bir buluşma organize ettiklerini belirterek Hırvatistan’ı buraya davet etti. Darko Horvat da bu davete ‘Memnuniyetle’ yanıtıını verdi.



Virüsten sonra yeni fırsatlar öne çıktı



Bakan Pekcan, koronavirüs salgını konusunda, “Koronavirüs ile yeni ekonomik fırsatlar daha önem kazandı. Bu amaçla yeni ilişkiler kurmak daha anlamlı hale geldi. Bu anlamda yapılacbilecek işbirliklerini değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de çağrı merkezi satın aldı

Toplantıda konuşan, M Plus Group CEO’su Darko Horvat, “Türkiye’den CMC Çağrı Merkezi’ni İngiliz fon şirketi Mideurope’den 36 milyon euro’ya satın aldık. 4 bin çalışanı olan bir şirket. Türkiye’deki operasyonumuzu büyüttük, oldukça heyecanlıyız, Türkiye ile birlikte global büyüme hedeflerimizi katlayarak gerçekleştireceğiz. 80 ülkede 200 şirkete 25 dilde çağrı merkezi hizmeti veriyoruz” dedi.





‘Tarım’ ve ‘hizmetler’ anlaşmaya eklenmeli

Bakan Pekcan, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının 1996 yılında imzalandığını, kesin üyeliğe kadar geçici bir anlaşma olarak görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:



“Dolayısıyla da Gümrük Birliği Anlaşması’nda bir çok maddenin çok üzerinde durulmayarak geçici muamelesi yapılmıştır. Artık şu anda yeni imzalanan yeni nesil STA’ların kapsamları çok daha geniş ve kapsayıcıdır. Hırvatistan’ın AB dönem başkanlığı vesilesiyle AB ile Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin katkılarını da son derece önemsiyoruz. Bu anlaşmayı günümüz ekonomik koşullarına adapte etmemiz gerekiyor. Hizmetler, e-ticaret, tarım, kamu alımlarının da bu anlaşmaya dahil edilmesiyle Türkiye ile Hırvatistan arasındaki iş ilişkileri daha da artacak, yeni potansiyel alanlar çıkacaktır.”