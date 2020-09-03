'İhracat hedefe koşar sekiz rekortmen var'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ağustosu 12 milyar 463 milyon dolar ihracatla, geçen yılın aynı döneminin yüzde 5.7 altında tamamladık. İhracat, temmuz ayının sonuna denk gelen tatil etkisinin uzamasıyla ilk 10 günde düşük seyirde başladı, ayın son 20 günü, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarını yakaladık” dedi.

Ağustosta 8 sektör tarihlerinin en yüksek ihracatına ulaştı, 27 sektörün 17’sinde artış yaşandı. Avrupa’daki bazı ülkelerde, daha önce düşüş olan rakamların yavaş yavaş toparlandığı görüldü.

İsmail Gülle ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin bilgi verdi. Ağustos ayının son 20 gününe bakıldığında, pandemi öncesi dönemdeki günlük ihracat rakamlarının yakalandığına işaret eden Gülle, şunları söyledi:

“Ayın son günü olan pazartesi 650 milyon dolarlık gün ihracatına ulaşmış olduk, eylül ayına da gayet olumlu şekilde başladık. Ağustos ayında 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı, 27 sektörümüzün 17’sinde artış yaşandı. Avrupa’daki bazı ülkelerde, daha önce açıkladığımız rakamlarda düşüş olan rakamların yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz.

Pandemi sonrasında dünyada özellikle tedarik zincirinin etkileneceğini söylemiştik. Bundan olumlu dönüşler alan hazırgiyim sektörü bu ay birinci sektör oldu, otomotiv ikinci, kimya sektörümüz de üçüncü oldu. Eylül, ekim, kasım ayları ihracatımızın ve bütün ekonomilerin yavaş yavaş hareketlendiği bir dönem.”

Hedef yakalanacak

Gülle, yılın geri kalanına ilişkin ise, şunları söyledi:

“Son 12 aylık ihracatımızda yüzde 8 düşüş var. Yıl sonu bu yüzde 8’i kapatmayı, geçen yılın ihracatını yakalamayı hedefliyoruz. Hedefimiz öncelikle geçen yılki ihracat rakamını yakalamak. Bu yüzden hedefi revize etmedik. 4 aylık sürede bunu yakalayabilecek durumdayız. Dünyayı saran pandemi fırtınasından, adım adım güçlenerek çıkıyoruz. Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir.”

Tıbbi ürün hız kesmedi

Türkiye’nin küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen ağustosta 85 ülkeye ihracatını 516 milyon dolar artırmayı başardığını belirten Gülle, “Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre 64.2 milyon dolar ihracat artışıyla ABD, 59.3 milyon dolar ihracat artışıyla Belçika ve 35.7 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail dikkat çekti” dedi.

Kovid-19 ürünleri ihracatının, ağustosta da hız kesmediğini aktaran Gülle, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, solunum cihazları yüzde 4 bin 97, maske ve önlük yüzde 641, tanı kitleri yüzde 178, dezenfektan ihracatı ise yüzde 47 artış gösterdi. Toplam tıbbi ürün ihracatı ise yüzde 312 artışla 76 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

Türk Lirası’yla ihracata rağbet var

Ağustosta 207 ülkeye ihracat yapıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya, 989.2 milyon dolar ile İngiltere ve 739.6 milyon dolar ile ABD oldu. 6 bin 114 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirası’nı tercih etti. Ağustos ayında euro - dolar paritesinin pozitif etkisi 331 milyon 848 bin dolar oldu.

HAZIRGİYİM ŞAMPİYON...

Sektörel bazda yaşanan artışları aktaran Gülle, “Ağustos ayının lideri 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile hazırgiyim sektörü olurken, 1 milyar 545 milyon dolar ihracat ile otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 375 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler üçüncü oldu” diye konuştu.

Pandemiye rağmen

Detaylar hakkında bilgi veren Gülle, şunları söyledi:

“Yaş meyve sebze, hububat ve meyve sebze mamülleri sektörleri pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansını gösterdiler. 2019 yılının aynı dönemine göre, yaş meyve sebze sektörü yüzde 23.8 artışla 1.5 milyar dolarlık, hububat sektörü yüzde 7.8 artışla 4.6 milyar dolarlık ve meyve sebze mamulleri sektörü ise yüzde 5.3 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, halı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, savunma ve havacılık Sanayii, süs bitkileri ve mamulleri ile yaş meyve ve sebze sektörleri tarihlerinin en yüksek ağustos ihracat rakamlarına ulaştı.”