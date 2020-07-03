İhracat tam gaz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Pekcan, Kovid-19 salgını sürecinin bütün dünyada toplum sağlığı kadar ülke ekonomilerini de derinden etkilediğini, ihracatın martta yüzde 18.1, nisanda yüzde 41.4 ve mayısta yüzde 40.9 düştüğünü söyledi. Bu süreçte ihracatın durmaması için gereken tüm önlemleri aldıklarını dile getiren Pekcan, haziran rakamlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:



“İhracatımız, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15.8 artış kaydederek 13 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın mayıs ayına göre yüzde 35 ihracat artışı var, gerçekten ciddi bir rakam. İthalat da yüzde 8.2 artışla 16 milyar 305 milyon dolar oldu. Haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.6 olarak gerçekleşti. Bu rakam, Haziran 2019’da yüzde 77.2, geçen mayıs ayında ise yüzde 74.5 seviyesinde. Haziran ayına altın ticareti hariç bakınca, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92.8. İhracatçımızın, sanayicimizin, işçimizin özverili çalışmalarıyla Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdik.”



En hızlı tekstil



Pekcan, “Haziran itibarıyla tekstilde yüzde 24, demir çelikte yüzde 20, elektronikte yüzde 18, makinede yüzde 17, hazır giyimde yüzde 16 artış var. Otomotiv sektörü hala en çok ihracat yapılan kalem ama geçen yıl hazirana göre yüzde 11 gibi bir düşüş görülse de mayıs ayına göre otomotiv ihracatında yüzde 80 artış görüyoruz” diye konuştu.



En fazla ihracat artışının yüzde 43 ile İngiltere’ye olduğunu belirten Pekcan, “Bunu, yüzde 37 ile İran, yüzde 34 ile Rusya, yüzde 19.6 ile Çin, yüzde 17.8 ile Irak ve yüzde 12.5 ile Almanya izliyor” dedi.



Sanayici için koruma kalkanı



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde farklı mal ve ürünlere getirilen ilave gümrük vergileri konusunda şöyle konuştu:

“Batıda talep daralmasıyla Uzak Doğu menşeli ürünlerde yeni pazar arayışları ve fiyat düşüşleri görüldü. Biz de bu doğrultuda bazı tedbirler aldık. İlave gümrük vergileriyle üretici ve sanayiciyi için bir koruma kalkanı oluşturduk. Biz, yerli üreticimizi korumak ve yerli üretimi teşvik amacıyla bunu gerçekleştirdik.”



İkinci el fiyatlara ‘teftiş’



Pekcan, son dönemde kredi kampanyalarının ardından konut ve ikinci el otomobil satışlarındaki fiyat artışlarına yönelik şikayetlere ilişkin de şunları kaydetti:

“Özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili, ‘İlan edilen fiyat farkları nedir?’ diye bakanlığımızın Teftiş Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müfettişleri beraber bu konuda bir çalışma yapacak.”



Haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye de değinen Pekcan, “Haksız fiyat artışıyla ilgili mobil uygulamalarımıza ve Alo 175’e 12 bin firmayla ilgili 57 bin şikayet geldi. Bakanlık olarak 10 bin firmanın incelemesini tamamladık, 50 bin üründe incelemeleri bitirdik. Şu anda 2 bin 400 firmamızın savunmasını alıyoruz” dedi.



Gülle: Büyük pazarlar artışta





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, haziran ihracatını şöyle değerlendirdi:



“Geçen yıl yüzde 75’ler seviyesinde olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82’ye yükseldi. Bu da son derece önemli. Hem ithalata konulan önlemler hem ihracatın performansı bu konuda son derece önemli. İthalatın azalmaya dönmesi, ihracatımızın da artış potansiyelinin yükselmesi bizleri son derece memnun etmiştir. En büyük pazarlarımız Almanya, İngiltere ve ABD’de, hepsinde artışlar görüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri bizim en önemli ticari partnerimiz. Burada Hollanda ve İtalya gibi birkaç ülke haricinde, pozitif bir performans gösterdik.”



Gülle, ihracat da 27 sektörün olduğunu ve bunların 24’ünün ihracatının arttığını aktardı.



Oto, kimya, konfeksiyon



Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 16 milyon bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 425 milyon 451 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.



Haziranda en fazla ihracat artışı yüzde 69.3 ile fındık ve mamullerinde gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76’sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 15.2’lik artışla 10 milyar 238 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 14.3’ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 41 yükselişle 1 milyar 921 milyon 813 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2.3 pay alan madencilik grubunda yüzde 1.5 azalışla 312 milyon 700 bin dolarlık ihracat yapıldı.

