İhracatçı kadınlar sahada

TİM bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kovid-19 sürecinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika’ya yönelik tüm sektörleri kapsayacak Sanal Ticaret Heyeti düzenlenmesine karar verildi.

Sanal fuarlar

TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Kadın Konseyi ile birlikte kadın ihracatçı sayısını artırmak ve özellikle salgın dönemi sonrasında etkilenen ihracatı daha da aktif hale getirmek adına önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Gülle, “Bu tür organizasyonları çoğaltarak kadın ihracatçı sayımızla birlikte onların daha fazla pazarlara girmesine imkan sağlayacağız. TİM olarak bu tür desteklerin fiziki fuarlar tarafı genel olarak iptal edildiği için dijital ortamı daha fazla kullanarak kadın ihracatçılarımızı sahaya çıkarmak, cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak istiyoruz” dedi.

Yeni pazarlar için destek

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç da bir ülkenin kalkınabilmesinin en önemli yolunun ihracattan geçtiğini belirterek, ihracat yapmaya meyilli olan kadınları, yurt dışındaki kadın platformlarıyla bir araya getirme hedefleri olduğunu belirtti. İnanç, “Türkiye’deki kadın ihracatçılarımız ciddi işler yapıyorlar ama yeterli değil. İhracatçı olmak isteyen, yeni pazarlar kazanmak isteyen kadınlarımıza desteğe hazırız” dedi.