İhracatçı şirketlere süreklilik takibi

Yeni Ekonomi Programı'na göre, ihracatta devamlılığı bulunmayan firmalara özel olarak makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yapılacak, böylece ihracatı bırakacak/ara verecek firmalar önceden tahmin edilecek.

Çeşitli sektörlerde bir dizi planın hayata geçirilmesini öngören Yeni Ekonomi Programı'na göre, ihracatta devamlılığı bulunmayan firmalara özel olarak makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yapılacak, böylece ihracatı bırakacak/ara verecek firmalar önceden tahmin edilerek, ihracat yapan firmaların sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışma yürütülecek. Potansiyel üretici-ihracatçı firmalar, tüm illeri kapsayacak şekilde, il bazlı olarak tespit edilecek ve ihracatçı firmaya dönüştürülmesine çalışılacak. Türk ihraç ürünlerinin depolanabildiği, ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtımının yapılabileceği yurtdışı lojistik merkezlerin kurulması desteklenecek.

Norm fazlası olanlar

Programa göre, kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak. Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak.

Bilişimle öngörme

İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçireceği çalışma ile kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve önlenmesi için bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılacağı projeler hayata geçirilecek.

Geleneksel tıp

İlaç, aşı, tıbbi cihaz başta olmak üzere sağlık alanında ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji yatırımlarına DMO tarafından alım garantisi sağlanacak. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kanıta dayalı bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonu ortaya konulacak, klinik araştırma kapasitesi artırılarak inovasyon ve Ar-Ge altyapısı güçlendirilecek.

Kenevir çalışması

Tarım alanında yapılacak çalışmalarla, yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılanarak üretime kazandırılacak ve bu ağaçların yetiştiği bölgelerde yaşayan kişilere ürünleri toplayıp satma imkânı verilerek ilave gelir elde etmeleri sağlanacak. Kenevir ve tıbbi/aromatik bitkiler başta olmak üzere katma değeri ve stratejik önemi yüksek tarımsal faaliyetlere yönelik birim alandan yüksek verim alınması için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refah yükseltilecek ve istikrarlı gıda arzı sağlanacak.