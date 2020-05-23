İhracatçılara yeni ‘stok finansman destek paketi’

Pekcan yaptığı açıklamada, Türk Eximbank’ın bu dönemde ihracatçılara yönelik, yeni uygulamaya başlanan TCMB kaynaklı TL reeskont kredisinden, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla kullandırılan reeskont kredisine, kredi geri ödemelerinde süre uzatımından, kredi azami vadelerinin uzatımına birçok finansman kolaylığı sağladığını belirterek, bu desteklere ek olarak yeni bir finansman destek paketini de ihracatçıların hizmetine sunduklarını bildirdi. Pekcan, “Kovid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi’ni devreye alıyoruz. Türk Eximbank’ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak” dedi.

Stok finansman destek paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank’a tanınan Hazine destekli kefalet limitinin toplam tutarı 10 milyar lira olduğunu bildiren Pekcan, şunları kaydetti:

Uygun faizli

“KGF teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7.25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Söz konusu kredi, TCMB kaynaklarından, azami 1 yıl vadeli ve Türk lirası olarak kullandırılacak. Kredi limiti, KOBİ’ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL olacak. Kredi 01.01.2020 ile 31.03.2020 tarihleri arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı halinde kullandırılacak.”