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    24.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracatta sanal atak

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın “Sanal Ticaret Heyetleri” çalışmasına ihracatçılardan ve sanayicilerden destek geldi.

    İhracatta sanal atak

    İş dünyasının çeşitli kurumlarından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolu dijital pazarlamadan ve sanal fuarlardan geçiyor.
    İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, konunun, salgının başlangıcından beri gündemlerinde olduğunu belirterek, “Devletin de bu konudaki tutumu gayet olumlu. Dünya artık dijital ortamda satın alma yapıyor. Birlik olarak dijital fuarlarla ilgili firmalardan teklif alıyoruz. Bir anlamda dijital B2B yapıyor hale geleceğiz. e-ihracat ve dijital pazarlamayla ilgili tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

    Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de üyelere yönelik e-ihracat ve e-ticaret eğitimlerine başladıklarını aktararak, “CRM, ERP ve siber saldırılarla ilgili de eğitimlerimize başlıyoruz. Amacımız dijital kaslarımızı güçlendirmek” diye konuştu.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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