İki teker tutkunlarının ortak sesi TMP

TMP Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Şener, “Motosiklet insanın hayatında farklı yeri olan tutkudur. Motosiklet bilinci; özgürlüktür, yardımlaşmadır, dostluktur. Aynı zamanda milli birlik, beraberlik ve vatanına bağlılıktır, Cumhuriyet’tir, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu Platformumuz 7 yıldır oy birliğiyle seçilen Zafer Fatih Özsoy başkanlığında ilerliyor. Günümüzde 213 dernek ve kulüp çatımızda toplanıyor. Milli bayramlarda kortejler düzenliyoruz, gazilerimiz ve şehit ailelerimizle kucaklaşıyoruz. Her Çanakkale Zaferi yıldönümünde ‘Şehitler Bizi Bekler” sürüşü yapıyoruz. Katil bariyer dediğimiz motosikletlilerin ölümüne neden olan bariyerlerin değiştirilmesi için çabalıyoruz” dedi.



Haksızlık karşısında



Türkiye Motosiklet Platformu’nun sorunlarına ve çarpıklıklara tepki veren duyarlı insanlardan oluştuğunu söyleyen Şener, “ Kadınların taciz edilmesini ve kadına şiddeti sert dille protesto ettik. Kan ve organ bağışı ile ilik naklinin artması için çabalıyoruz. Devlet kademelerinde motosikletçilerin seslerinin duyurulması, sorunlarına çözüm bulunması için ortak ses olmaya çalışıyoruz. TMP, motosiklete gönül veren kulüp, dernek ve bireysel motosikletçilerin, kısacası herkesin içinde yer aldığı bir çatıdır. Ama kimsenin üstünde değildir, aksine motosiklete gönül verenlerin hizmetinde bir kuruluştur” diye konuştu.



Elini Taşın Altına Koyanlar



Şener, “Amaçların gerçekleştirilmesi için, içimizde operasyonal bir ekip kurduk. ETAK (Elini Taşın Altına Koyanlar) diye adlandırılan ekip tamamen gönüllü 32 kişi. TMP, hiçbir siyasi partinin uzantısı değildir. Motosikletçiyi anlamak, hayat felsefesini çözebilmek için onun gibi yaşamak gerekir. O rüzgârı yüzünüzde, özgürlüğü ruhunuzda hissetmeniz gerekir. TMP, pozitif düşünen, motosikletçiler için var olan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız motosikletçilerin sesi, soluğu, çaresi ve mutluluğu olmaktır” dedi.