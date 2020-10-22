22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İki teknoloji devine rekabet soruşturması
Google ve Apple’ın rekabeti ihlal eden anlaşmalarına ABD Adalet Bakanlığı el koydu. İki teknoloji devinin tekel oluşturacak nitelikte rekabeti ihlal eden bir anlaşma yaptıkları ortaya çıktı. Google’ın arama motoru olarak Apple telefon ve diğer cihazlarda varsayılan olarak yer almasının rekabete aykırı olduğuna karar verildi. ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın ana firması Alphabet’in gücünü rekabet dışı bir yolla kullandığını iddia ediyor
Bakanlığın araştırması iki firma arasında ücretli bir anlaşma olduğunu ortaya koydu. ABD hükümeti, Apple CEO’su Tim Cook ve Google CEO’su Sundar Pichai’nin 2018’de buluşarak anlaşmayı konuştuklarını bildirdi. Bu görüşmeden sonra bazı üst düzey Apple yöneticilerinin Google’daki meslektaşlarına, “Tek firma gibi çalışma vizyonumuz var” şeklinde yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Bakanlık aynı zamanda bazı iç Google dokümanlarına da ulaştı. Google’ın Apple’la arama motoru anlaşmasını ‘çok önemli gelir kaynağı’ olarak nitelendirdiğini tespit etti. 2019 yılında Google’ın arama trafiğinin yarısı Apple cihazlardan gelmişti.