İki teknoloji devine rekabet soruşturması

Bakanlığın araştırması iki firma arasında ücretli bir anlaşma olduğunu ortaya koydu. ABD hükümeti, Apple CEO’su Tim Cook ve Google CEO’su Sundar Pichai’nin 2018’de buluşarak anlaşmayı konuştuklarını bildirdi. Bu görüşmeden sonra bazı üst düzey Apple yöneticilerinin Google’daki meslektaşlarına, “Tek firma gibi çalışma vizyonumuz var” şeklinde yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.



Bakanlık aynı zamanda bazı iç Google dokümanlarına da ulaştı. Google’ın Apple’la arama motoru anlaşmasını ‘çok önemli gelir kaynağı’ olarak nitelendirdiğini tespit etti. 2019 yılında Google’ın arama trafiğinin yarısı Apple cihazlardan gelmişti.