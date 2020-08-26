İkinci çeyrek karı 138 milyon lira

Özdemir, “Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2020 ikinci çeyreğini 138.3 milyon TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım yurtiçinde 45 ilde 101 şubeye ulaştı” dedi.

Üretime destek

Özdemir, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ hamlesi kapsamında birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen ‘İşe Devam Finansman Desteği Paketi’ ve ‘Çek Ödeme Destek Paketi’ uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“İkinci çeyrek sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 milyar TL finansman sağladık. Kullandırdığımız nakdi fonlar önceki yıla göre yüzde 35 artışla 33.1 milyar TL seviyesine çıkarken nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar TL olarak gerçekleşti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için uygulamaya aldığımız yeni finansman paketleri ile hem vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesine, hem de canlanan taleple birlikte firmaların üretimlerini ve istihdamlarını sürdürmelerine destek olduk.”

Kira sertifikası

2020 yılının ikinci çeyreğinde 10 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Bu ihraçlarımızdan 5.5 milyar TL fonlama temin edilirken, 2015 yılından bugüne kadar 61 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 19.2 milyar TL hacme ulaştık” diye konuştu.

Enzim fabrikası

Özdemir, “Son olarak Ziraat Katılım’ın sermaye ortaklığı ile Türkiye’nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji 26 Haziran’da faaliyetlerine başladı. LIVZYM, Afrika’dan Rusya’ya kadar olan bölgede kurulan ilk endüstriyel enzim fabrikası konumunda” dedi.