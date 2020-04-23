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    HaberlerEkonomi Haberleri İktisadi Ne Demek? İktisadi Anlayış Ve İktisadi Kıymet Ne Demektir?
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    23.04.2020 - 18:13 |

    İktisadi Ne Demek? İktisadi Anlayış Ve İktisadi Kıymet Ne Demektir?

    İktisadi, kelimesi ekonomik konularda duyduğumuz ve ekonomik bir terim olduğunu düşündüğümüz kelimeler arasında yer almaktadır. Haberlerde de karşımıza çıkan bu kelimeye dair İktisadi ne demek? İktisadi anlayış ve iktisadi kıymet ne demektir? Konu başlıklarını merak eden okuyucular için hazırladık.

    İktisadi Ne Demek? İktisadi Anlayış Ve İktisadi Kıymet Ne Demektir?

    İktisadi kelimesinin kökeni iktisat kelimesidir. Ders kitaplarında iktisat kelimesi ekonomi ile bütünleşen bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisat kelimesinden türeyen iktisadi kelimesi de ekonomi ile ilgili çağrışımları akla getirmekte ve kelime gruplarında sıfat görevini üstlenmektedir. İktisadi görüşler gibi.

    İktisadi Ne Demek?

    1- Bir devletin bir kurumun gelir ve gider düzeni ile ilgili olan iktisatla ilgili.

    2- Ekonomik kelimesinin eş anlamı.

    3- Tutuma uygun, az masraflı, hesaplı, ucuza gelen.

    - İktisadi Bilanço: Bir ülkenin diğer ülke ile olan ekonomik ilişkilerinde borç ve alacaklarını gösteren bilançodur.

    İktisadi Anlayış ve İktisadi Kıymet Ne Demektir?

    İktisadi anlayış, ekonominin sosyolojik bir yapı olduğunu ve " Her şey ekonomide dengededir, hiç bir müdahale yapılmamalıdır. " görüşünü ifade etmektedir.

    İktisadi kıyamet ise Türkçe anlamı ile ticaret demektir.

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