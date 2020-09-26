26.09.2020 - 09:59 |
İlana çıkarıldı! 129 adet konut ihaleyle satılıyor
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Çankaya ilçesinde bulunan kamu konutları satışa çıkarıldı. Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları
129 adet konutun satış ihalesi 5-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzuru, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı yapılacak.