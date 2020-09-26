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    HaberlerEkonomi Haberleri İlana çıkarıldı! 129 adet konut ihaleyle satılıyor
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    26.09.2020 - 09:59 |

    İlana çıkarıldı! 129 adet konut ihaleyle satılıyor

    Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Çankaya ilçesinde bulunan kamu konutları satışa çıkarıldı. Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları

    İlana çıkarıldı! 129 adet konut ihaleyle satılıyor

    129 adet konutun satış ihalesi 5-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzuru, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı yapılacak.

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