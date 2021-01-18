İmalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay kimya sektörünün

AA muhabirinin 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 10 sektörü kapsayan imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 56,6 artarak 1 milyar 601 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Bu 10 sektör içinde en fazla ödenek ayrılan sektör "kimya" oldu. Kimya sektörünün ödeneği geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 460 milyon 10 bin liraya çıktı.

Kimya sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi ise 324 milyon 916 bin lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 122 milyon 985 bin lira, Toprak Mahsulleri Ofisine 12 milyon 109 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörüldü.

Ödenek büyüklüğü bakımından kimya sektörünü 315 milyon 175 bin lirayla gıda sektörü takip ederken, bu kapsamda en yüksek ödenek de 125 milyon 420 bin lirayla Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne ayrıldı.

Üçüncü sırada yer alan KOBİ ve girişimcilik için tahsis edilen ödenek tutarı da geçen yıla kıyasla yüzde 70,9 artarak 170 milyon 583 bin liradan 291 milyon 593 bin liraya yükseldi.

En fazla ödenek artışı standardizasyon ve kalite sektöründe

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı standardizasyon ve kalite sektörü aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek 2020 yılına göre, yüzde 390 artarak 133 milyon lirayı geçti.

Standardizasyon ve kaliteyi yüzde 195 artışla elektriksiz makineler sektörü izledi. En fazla ödenek düşüşü yüzde 33,2 ile elektrikli makine sektöründe olurken, demir çelik ve demir yolu taşıt sanayi sektörleri için ayrılan ödenek kısmen azaldı.