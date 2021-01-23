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23.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İmalata ve ihracata 40 milyar TL’lik çıpa

Üretimi ve yatırımı desteklemeyi, istihdama katkı sağlamayı amaçlayan VakıfBank 40 milyar TL’lik ‘Çıpa Kredisi’ni devreye aldı. VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Merkez Bankası faizine endeksli kredi için “İmalatçıya, ihracatçıya omuz vereceğiz” dedi.

İmalata ve ihracata 40 milyar TL’lik çıpa

VakıfBank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturuldu.

Sektörde bir ilk olarak, ‘TCMB politika faiz oranına endeksli’ şekilde kullandırılacak ‘Çıpa Kredisi’ faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak.

Üretime ara olmasın

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, değer üreten her kesimin yanında olduklarını bildirdi. Yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmaların kendileri için özel bir önem taşıdığını vurgulayan Üstünsalih, “Özellikle salgın sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Üstünsalih, yeni kredi paketiyle imalatçılara da ihracatçılara da omuz vermeyi amaçladıklarını, firmaların üretimlerine ve yatırımlarına faizlerin  düşmesini bekleyerek ara vermesini istediklerinin altını çizdi.

Faizler düştükçe krediye yansıyor

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17.75 olarak belirledik. Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek.”

 

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