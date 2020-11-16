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16.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

'İndirim sezonu yılda 2 kezle sınırlı olsun'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, indirim kampanyalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirterek, “Yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı” çağrısında bulundu.

'İndirim sezonu yılda 2 kezle sınırlı olsun'

 

Palandöken, açıklamasında, her yıl kasım ayından yılbaşına kadar “Efsane Cuma, Yalnızlar Günü, Efsane Kasım” gibi isimlerle çok sayıda indirim kampanyalarının düzenlendiğini aktardı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı işsiz kalan, işleri sekteye uğrayan çok sayıda esnaf ve vatandaş olduğunu vurgulayan Palandöken, “Bazı firmaların bu sahte kampanyalarla bire bin katma çabası adil değil” değerlendirmesinde bulundu. İndirim aldatmacalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

“Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil bazı firmalar için bir fırsat alışverişidir. Günümüzün rekabet piyasasında hiç kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz. Her ürünün maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç gün öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır.”

Kurala bağlanmalı

Ürün pazarlamanın ve satmanın da bir kuralı olması gerektiğinin belirten Palandöken, “Yıllardır dile getiriyoruz, kampanyaları kurala bağlayalım. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı değil, merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi aldatıcı satış teknikleri uygulanıyor. Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı” dedi.

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