ING Türkiye’den 2019’da 51.1 milyar TL kredi

2019 yıl sonunda ING Türkiye’nin konsolide aktif toplamı 65.4 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 1.9 milyar TL oldu. Yıl sonu itibarıyla konsolide özkaynakları 8.5 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25.57 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2019 yıl sonunda ekonomiye 42.8 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 51.1 milyar TL’lik kredi desteği sağladı.

ING Türkiye’nin mevduat hacmi ise bu dönemde 39 milyar TL’ye yükseldi.

Alışverişçi’yi tanıttı

Öte yandan ING Türkiye, online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunan ve online kredi kullandıran platformu ING Alışverişçi’yi hayata geçirdi. E-ticaret siteleriyle entegre çalışan kredili ödeme platformu ING Alışverişçi, firmalara da çoklu kanal stratejilerini destekleyen kolay ve masrafsız ödeme alternatifi sunuyor. ING’nin platformdaki ilk ortağı ise Teknosa oldu. Böylece teknosa.com’dan alışveriş yapan müşterilere ING Alışverişçi’den tek tıkla tüketici kredisi imkanı sunuluyor. ING Alışverişçi ile 500 lira ve 15 bin lira arasındaki tüm elektronik harcamaları için belirlenen kategorilere göre 60 aya varan taksit imkanı bulunuyor.