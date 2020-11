ING’den 4 esnek çalışma modeli

Yeni iş modellerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını ve kalıcı olarak uygulanacağını söyleyen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, “İşin ihtiyaçları karşılandığı sürece herkesin, her zaman ve her yerden esnek çalışabileceğine inanıyoruz. Artık ING’liler, işlerinin doğası ve regülasyonlar izin verdiği ölçüde farklı bir çalışma modeline geçebilecek, böylece kendilerine, sevdiklerine daha fazla zaman ayıracak, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırabilecekler” dedi.



Beş yıldır haftada iki gün uzaktan çalıştıklarını ve çalışanlara her gün esnek çalışma saatleri sunduklarını söyleyen Öztürk, “Uzaktan çalışma modeli ülkemizde pandemi ile birlikte gündeme geldi, ancak ING çalışanları bu şekilde çalışmaya son derece alışkın. Sektörde fark yaratan esnek çalışma uygulamalarımızın ardından, bu alandaki liderliğimizi sürdürecek yeni modellerimiz üzerine pandemi döneminden önce çalışmaya başlamıştık ve şimdi, FlexING programı kapsamında duyurduğumuz yeni çalışma modelleriyle sektörde bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.