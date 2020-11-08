ING’den ekonomiye 54 milyar kaynak

ING Türkiye müşterilerinin pandemi döneminde artan mobil ve internet bankacılığı kullanımı yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti. Bu kapsamda, bireysel ihtiyaç kredilerinin adet bazında yüzde 87’si şube dışı kanallardan kullanıldı. Dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı da yüzde 98 oldu.



ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansmana erişimlerini kolaylaştırırken, dijitalleşme stratejimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle de Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefimize bir adım daha yaklaştık” dedi.



Alper Gökgöz, “Kovid-19’un sağlık, sosyal hayat ve ekonomik yönden zorlayıcı etkilerinin küresel ölçekte devam ettiği bir çeyreği daha geride bırakırken ING Türkiye olarak sorumlu bankacılık anlayışımızla bu etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Kredi erteleme taleplerini de azami ölçüde karşılayarak müşterilerimizin yanında olduk” diye konuştu.



Dijital bankacılık stratejisine uygun olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler geliştirdiklerine dikkat çeken Gökgöz, “Dijital dönüşümü, internet ve mobil bankacılığın çok ötesinde konumlandırarak süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirirken altyapı kadar insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda, yazışmalı bankacılık asistanımız INGo’nun geliştirilmesinin yanı sıra dijital müşteri edinimi ve dijital danışmanlık alanında yaptığımız çalışmalara hız verdik. Bu sayede, Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefimize de bir adım daha yaklaştık” dedi.