İngiliz büyükelçiden Türk turizmine moral

İngiltere, 3 Temmuz’da yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirmesinin ardından, Büyükelçi Chilcot, Türkiye’deki turizm destinasyonlarını ziyaret ederek, koronavirüs tedbirlerini yerinden gözlemledi.

İlk durak İzmir

Ziyaretlerine İzmir’den başlayan Chilcott, önceki gün İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Chilcott, Twitter hesabından, “Birleşik Krallık’tan uçuşların başlamasıyla birlikte, Britanyalı ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun Türkiye’de güvenli ve keyifli zaman geçirmesi anlamına gelen, polis, jandarma ve diğer yetkililerden gördüğümüz işbirliği için kendisine teşekkür ettim. Kovid-19 ile mücadele ve turistlerin korunması için alınan önlemleri değerlendirdik” paylaşımını yaptı.

Eski yöntemlerle sikke bastı

İzmir’den Aydın’a geçen Chilcott, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştü ve Britanyalı turistlerin bölgeye dönüşü konusunda paylaşım yaptı. Aydın’daki Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden Chilcott, eski yöntemlerle sikke bastı ve müzeyi ziyaret etmeleri için turistlere tavsiyede bulundu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ı ile görüşen Chilcott, geçen hafta Birleşik Krallık’tan Bodrum’a direkt uçuşların yeniden başlamasının olumlu bir işaret olduğunda da hemfikir olduklarını ifade etti.

Chilcott, “Britanyalı turistlerin en sevdiği yerlerden Bodrum’da, Kaymakam Sayın Bekir Yılmaz’ı ziyaret ettim. Kendisine, kısıtlamalar sırasında Britanyalı ziyaretçilere desteği için teşekkür ettim” dedi.