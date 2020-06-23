İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin otomotiv sektörüne olan finansal desteğini artırmaması durumunda sektördeki her 6 kişiden birinin işini kaybedebileceği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinden otomotiv sektörüne özel mali paket hazırlanması, acil finansmana kesintisiz ulaşımın sağlanması, kalıcı ve esnek devlet destekli ücretli izin programının uygulanması ve katma değer vergisinin azaltılması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin AB ile bu yılın sonuna kadar bir anlaşmaya varmaması durumunda geçiş süreci sonrası İngiliz otomotiv sektöründe üretimin 1950'li yıllardaki seviyelere gerileyebileceği aktarıldı.

"Çalışanlarımızın işe geri dönmesini istiyoruz"

SMMT Başkanı Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu anda İngiliz otomotiv sektöründe çalışanların 3'te birinin hükümetin ücretli izin programından yararlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın işe geri dönmesini istiyoruz. Onları işten atmak istemiyoruz. İngiliz hükümetinin salgına müdahalesi benzeri görülmemiş bir şey. Fakat işimiz henüz bitmedi. Diğer ülkelerde olduğu gibi yeniden işe başlayabilmemiz, talebi artırabilmemiz, büyümeyi sağlayabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var."

İngiltere'de halihazırda otomotiv sektöründe 150 bin kişi istihdam edilirken, çalışanların yaklaşık 50 bini İngiliz hükümetinin ücretli izin programından yararlanıyor.

Koronavirüs salgınının uzun vadeli ekonomik etkileri nedeniyle İngiliz otomotiv sektöründe çalışan 25 bin kişinin işini kaybedebileceği tahmin ediliyor.