İngiliz turistin tercihi Türkiye

İşler, Akdeniz ve Ege kıyılarında hareketliliğin sonbaharda da sürdüğünü belirtti. Başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden misafir ağırlayan Türkiye’de sezonun son aylarının beklenenden daha iyi yaşandığını bildiren İşler, Türkiye’nin bu yıl 16 milyon turist ve 11 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu, buna doğru emin adımlarla gidildiğini aktardı.





Binlerce Rus turistin Antalya’ya tatil için geldiğini, gelmeye de devam edeceğini anlatan İşler, şunları söyledi:



“Bu senenin sürpriz ülkelerinden biri İngiltere. İngiliz turistlerin İspanya’ya karşı çok büyük bir ilgisi vardı. İspanya sınırlarını kapattı. İspanya, İtalya, Hırvatistan’a gidemeyen turistler Yunanistan ile Türkiye’yi kıyasladı. Yunanistan’ın sağlık altyapısının iyi olmaması ve Türkiye’nin çok iyi olması turistlerin tercihini buraya kaydırdı.”