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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiliz turistin tercihi Türkiye
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    26.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İngiliz turistin tercihi Türkiye

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa’da Kovid-19 vakalarının artması üzerine İngiliz turistlerin sonbahar tatil tercihlerini Türkiye’ye kaydırdığını söyledi.

    İngiliz turistin tercihi Türkiye

    İşler, Akdeniz ve Ege kıyılarında hareketliliğin sonbaharda da sürdüğünü belirtti. Başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden misafir ağırlayan Türkiye’de sezonun son aylarının beklenenden daha iyi yaşandığını bildiren İşler, Türkiye’nin bu yıl 16 milyon turist ve 11 milyar dolar gelir hedefinin bulunduğunu, buna doğru emin adımlarla gidildiğini aktardı.

    İngiliz turistin tercihi Türkiye


    Binlerce Rus turistin Antalya’ya tatil için geldiğini, gelmeye de devam edeceğini anlatan İşler, şunları söyledi:

    “Bu senenin sürpriz ülkelerinden biri İngiltere. İngiliz turistlerin İspanya’ya karşı çok büyük bir ilgisi vardı. İspanya sınırlarını kapattı. İspanya, İtalya, Hırvatistan’a gidemeyen turistler Yunanistan ile Türkiye’yi kıyasladı. Yunanistan’ın sağlık altyapısının iyi olmaması ve Türkiye’nin çok iyi olması turistlerin tercihini buraya kaydırdı.”

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