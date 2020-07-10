İngilizler jet gibi dönüyor!

Akdeniz ve Ege bölgelerinde bugünlerde turizm hareketinde gözle görülür artış başladı. Özellikle Ukrayna’dan gelen turist sayısında her geçen gün yükseliş izleniyor. Bugünden itibaren ise İngilizlerin pek çok tatil beldesindeki ağırlığı hissedilir hale gelecek. İngiltere’nin, Kovid-19 nedeniyle 14 gün karantina uyguladığı ülkeler listesinden çıkardığı Türkiye’ye 15 Temmuz’dan 31 Temmuz’a kadar onlarca uçak inecek. İngiliz havayolu firması Jet2.com ve paket tur operatörü Jet2holidays aracılığıyla bu 15 gün içinde 76 uçuş planlandı. İlk iki uçuş 15 Temmuz’da yapılacak. British Airways de 16 Temmuz’da uçuşa başlıyor. Easyjet ve TUI ise Türkiye operasyonlarına başlama tarihini 1 Ağustos olarak belirledi.



İngiltere’nin seyahat kısıtlamasını kaldırdığı ülkelerin arasına Türkiye’yi de eklemesiyle bu ülkedeki tur operatörleri Türkiye operasyonları için hazırlığa başlamış, hava yolu şirketleri planlarını hazırlamıştı. Ukrayna, İsviçre, Kazakistan, Norveç gibi çeşitli ülkelerin havayolu şirketleri özellikle Antalya’ya uçuşlarında tarifeleri artırdı.



Umut verdi



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, haftanın başından itibaren özellikle yerli turist sayısında gözle görülür bir artış olduğunu dile getirdi. Uysal, “Fethiye, Marmaris, Dalaman, Göcek’ten Kalkan ve Kaş’a kadar Dalaman Havalimanı’ndan yolcu taşınır. Burası İngilizlerin hakim olduğu bir bölge. İngiltere, bugün itibarıyla Türkiye’den dönenler için 14 günlük karantina şartını kaldırıyor. Hemen ardından harekete geçen Jet2.com uçuşlarına başlıyor. 15 Temmuz’dan itibaren ay sonuna kadar 76 uçuş yapacak. Aslında bu normal bir yılda haftalık uçuş sayısıdır ama böyle bir dönemde biz bunu çok umut verici bir dönüş olarak görüyoruz” diye konuştu.



15 günde 15 bin İngiliz



Jet2.com’un 76 uçuşunun 180 yada 300 kişilik uçaklarla yapılacağını kaydeden Uysal, ortalama bir hesapla 15 günde 15 bin İngiliz’in geleceğini ifade etti. Uysal, “1 Ağustos itibariyle de TUI ve Easyjet uçmaya başlayacaklarını açıkladılar. Buraya gelecek ilk kafilelerin tatilinin iyi geçmesi, kuralların en üst düzeyde uygulanması, havalimanı, tesisler, acentelerin dikkatiyle, geri dönenlerin bu tatillerini anlatmasıyla çok daha iyi bir talep olabilir. Hatta çok iyi bir sonbahar dönemi de geçirebiliriz. Geçen yıl Dalaman Havalimanı’na 900 bin İngiliz geldi. Ama bu hareketler böylesine bir dönem için umutlarımızı yeşertiyor” dedi.



Güncel takipte



TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da son bir haftadır artan turist ve uçuş hareketine dikkat çekerken, “Özellikle Ukrayna uçaklarının artışını fark ediyoruz. Almanya’nın da Türkiye’yi kısıtlama listesinden çıkarmasını bekliyoruz. Buna rağmen tarifeli uçuşlarla her gün alanlara Almanya’dan uçaklar iniyor. İsviçre uçuşlar var. Avrupa’dan yavaş yavaş da olsa güzel dönüşler bekliyoruz, güncel olarak takip ediyoruz” dedi.



Ukraynalılar dönüşte anlattı



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, son günlerdeki turist artışının, son 15 günde tatil için Türkiye’ye gelen ve dönüşte iyi tecrübelerini anlatan Ukraynalı turistler sayesinde olduğunu belirtti. Atmaca, “Ukraynalı turistler ülkelerine dönünce, Türkiye’de geçirdikleri tatilin ne kadar güvenli ve memnuniyet verici olduğunu anlatmış. Duyanlar, hemen harekete geçti. Bizler zaten hazırız” dedi.



2021 için talep daha büyük



Sezon boyunca turist sayısında artış yaşanacağını kaydeden Easyjet Holidays’in Türkiye partneri olan Diana Travel Genel Müdürü Burak Tonbul, ancak asıl rezervasyonların 2021 yılına dönük olarak yapıldığını söyledi. Tonbul, “Bu yıl herkesin tatile çıkma motivasyonu oluşmadı. Sağlık, ekonomik gibi nedenleri var. Asıl rezervasyon taleplerini yoğun olarak 2021’e alıyoruz. Otellerin büyük bir kısmı daha harekete geçmedi. Oteller de bu ilgiyi gördükçe açılışlarını yapabilir. 1 Ağustos itibarıyla Easyjet olarak uçuşlarımıza başlıyoruz. Kapasiteler talebe göre ayarlanıyor. İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman olmak üzere 4 önemli havalimanına uçuşlar olacak” değerlendirmesini yaptı.