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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere’nin kamu borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı
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    19.06.2020 - 14:24 | | AA

    İngiltere’nin kamu borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere’de kamu bankaları hariç toplam kamu borçlanması mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 9 kat artarak 52,2 milyar sterline yükseldi.

    İngiltere’nin kamu borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı

    İngiltere’nin kamu bankaları hariç toplam kamu borcu, 1963 yılından bu yana ilk kez ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı.

    ONS açıklamasında mayıs ayı sonunda İngiltere’nin toplam kamu borcunun ise 1 trilyon 950 milyar sterline yükselerek, ilk kez ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı geçtiği bildirildi. İngiliz ekonomisinin toplam büyüklüğü ise 1 trilyon 932 milyar sterlin.

    Böylece İngiltere’nin kamu borcunun milli gelirine oranı yüzde 100,9’a yükseldi. İngiltere’nin kamu borcunun toplamı 1963 yılının mart ayında bu yana ilk kez aylık milli gelirin üzerine çıkmış oldu.

    Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, “Ülkenin kamu finansmanın onarmanın yolu, güvenli bir şekilde ekonomiyi açarak insanların çalışmasını sağlamaktır. Bunun kademeli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, perakende mağazalarının bu hafta açılmasını da içeren planımızı ortaya koyduk.” İfadelerini kullandı.

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün beklentiyle uyumlu şekilde politika faizini yüzde 0,10’da tutarken varlık alım programını 100 milyar sterlin seviyesinde artırmıştı.

    İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

    Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

    Uzmanlar ekonominin açılmaya başlaması ile beklenen ekonomik aktivitenin görülmemesi durumunda çok sayıda kişinin işini kaybedebileceği kanaatinde.

    Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda da ülkede salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

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