İngiltere’yle imza cazibe oluşturacak

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçıvan şunları söyledi:

“Öncelikle anlaşma ile iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşulları korunuyor ve ticaretin Brexit öncesi koşullarda yani Gümrük Birliği’nde olduğu gibi tarife ve kotasız devamına imkan sağlıyor. Bunun yanında anlaşmanın ülkemizin tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor olması da çok önemlidir. Anlaşmanın TBMM’nin onayı ile yürürlüğe girmesinin yanı sıra iki ülkenin önümüzdeki 2 yıl içinde anlaşmanın yeni alanları kapsamasına yönelik olarak tekrar görüşmelerini öngören bir hükmün bulunması da son derece önemli. Çünkü ikinci aşamada Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkiyi yatırım ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmek mümkün olacaktır.”



İvme kazandırır



Bu yönleriyle bakıldığında dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Birleşik Krallık ile yapılmış olan Serbest Ticaret Anlaşması’nı, Türkiye açısından, gelecek yıllara ilişkin önemli bir kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Bahçıvan, “Türkiye, içinde bulunduğu coğrafi koşullar ve sahip olduğu, gelişmeye açık ekonomik kapasite ve yetenekleri göz önüne alındığında, bu anlaşmanın yaratacağı ivme ile uluslararası yatırımcılar açısından da bir cazibe oluşturacaktır” yorumunu yaptı.