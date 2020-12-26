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26.12.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

İngiltere’yle ticaret anlaşması bekleniyor

İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına yönelik Brexit anlaşması tamamlandı. Ancak AB ile İngiltere arasında yapılan ticaret anlaşmasına, Gümrük Birliği anlaşmasına karşın Türkiye otomatik olarak katılamayacak.

İngiltere’yle ticaret anlaşması bekleniyor
MİTHAT YURDAKUL Ankara

Ticarette zarara uğramamak için İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalamak için çabalarını sürdüren Türkiye’nin anlaşma sağlayamaması halinde ise en çok otomotiv, elektronik ve hazır giyim gibi sektörlerin etkilenmesi bekleniyor.

Henüz imza yok

Türkiye ise, bir süredir Brexit sonrası İngiltere ile karşılıklı STA imzalamak için çaba yürütüyordu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz günlerde “Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte biz, şu an için AB ile İngiltere anlaşmasını imzaladığı ya da anlaşmaya vardıkları anda imzalayabilecek durumdayız” açıklaması yapmıştı.

Ancak Avrupa Birliği ile İngiltere arasında ikili ticaret konusunda mutabakat sağlanmasına karşın, Türkiye-İngiltere STA’sı için henüz imza atılmadı. Sektörler anlaşmayı bekliyor.

Sıfır gümrük sürecek mi?

Mevcut durumda Türkiye, İngiltere-AB anlaşmasına otomatik olarak taraf olamıyor. Türkiye’nin İngiltere ile ayrıca bir anlaşma yapmasına ihtiyaç duyuluyor.

Bu anlaşmanın yapılması durumunda ise TBMM’de onaylanması beklenecek. Türkiye’nin, serbest dolaşım ilkesi ve AB Tek Pazarı’na uyum nedeniyle AB’den ayrı bir İngiltere anlaşması yapması mümkün değil, sürecin paralel yürütülmesi şart.

Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak STA’nın ise Gümrük Birliği anlaşmasındaki şartları devam ettirmesi öngörülüyor. Bu da iki ülke arasında sanayi ürünlerinde sıfır gümrük vergisi anlamına geliyor.

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