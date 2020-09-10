İnşaat malzemesi ihracatında rekor

İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı 2019 yılı temmuz ayında 0.43 dolar/kg iken 2020 yılı temmuz ayında 0.35 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları nisan ve mayıs aylarındaki sert düşüşler sonrası haziran ayında artış gösterdi, temmuz ayında da artış devam etti. Mayıs ayında 0.28 dolar/kg ile dip seviyeye düşen ihracat birim fiyatlarının toparlandığı görüldü.