İnşaatta %100 yerli ve milli atak

Yerli üretim hamleleri tam gaz devam ediyor. İnşaat malzemelerinde de yüzde 100 yerli üretim hedefi için çalışmalar başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asansör, yürüyen merdiven gibi çoğunlukla ithal edilen inşaat malzemelerinin tamamen yerli olması için Emlak Konut ve Emlak Katılım’ın harekete geçeceğini belirtti.

Kurum, “Tamamen yerli imkânlarla yerli üreticilerimizle birlikte, burada ne ihtiyaç varsa yüzde 100 yerli olacak. Her şeyimizi kendimiz karşılamalıyız. Pandemi süreci de bunu öğretti. İnşaat sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak adımları atıyoruz” diye konuştu.

Emlak Katılım, herkesin ev sahibi olabilmesi için farklı modeller üzerinde de çalışıyor. Bu çalışmalardan biri de Yapı Tasarruf Sandığı. Bakan Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu gibi yapabileceğini, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ’nin de satış sürecini devam ettireceklerini kaydeden Kurum, “5 milyon vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız” dedi.

1 milyonu aşkın konut

TOKİ’nin yürüttüğü sosyal konut projelerindeki son durumu da paylaşan Kurum, şöyle devam etti:

“50 bin konutumuzun tamamının ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. Bir kısmını 2021 yılı başı itibarıyla teslim edeceğiz. 100 bin konutun tamamının kuralarını çektik, hak sahiplerini belirledik. 10 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatları başlattık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle Türkiye genelinde 1 milyondan fazla konut üretimini gerçekleştirmiş olacağız.”

Otopark hamlesi

Kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken şehirlerin ihtiyaçları için yeni modeller geliştiriliyor. Özellikle şehirlerin otopark ihtiyacını karşılamak için de dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Kentsel dönüşümün yeni ayağının otoparklar olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Trafik sorununun, otopark sorunun olduğu yerlerde birkaç tane binayı dönüştürüp, yerine katlı otoparklar yapacağız. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte yapacağız. Belediyelere yazı yazdık. Her ilçede bir tane örnek yapılsın istiyoruz. Şu anda Ümraniye’de bir örneğini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ ve Malatya konutları bitiyor

Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde deprem konutlarının üretimini sürdürdüklerini ifade eden Murat Kurum, “Elazığ ve Malatya’da 25 bin 315 konutun çalışmalarını başlattık. 6 ay gibi kısa bir sürede konutlarımızı bitirme noktasına getirdik. Elazığ ve Malatya’da ilk konutların geçici kabulu başladı” dedi. Kurum, kentsel dönüşümde doğru örneklerin sayısı arttıkça Kartal örneğinde olduğu gibi vatandaşın da talepte bulunduğunu söyledi.

Gürültüye bariyer

Türkiye genelinde 2023 yılına kadar 60 bin metrekarelik gürültü bariyeri yapma hedefleri bulunduğunu belirten Bakan Kurum, “Şehirlerin stratejik gürültü haritalarına göre eylem planları hazırlıyoruz. İstanbul’da Beyoğlu Haliç, Maltepe D-100 Karayolu ile Ümraniye’de gürültü kirliliğini azaltmak için 3 proje yürütüyoruz. Bariyer yapılmadan önce Ümraniye’de 132 desibel gürültü vardı, bu rakam 58’lere indi. Talep gelmesi halinde ihtiyaç olan her yerde yaparız” ifadelerini kullandı.