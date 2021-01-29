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29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘İnsani odak ön planda olmalı’

Duygusal zeka tabanlı bilimsel gelişim programlarıyla mutlu ve başarılı çalışanlar, verimli şirketler yaratma misyonuyla hareket eden bcc Turkey’den, geleceğin liderlerine, “İnsani odağı ön plana çıkarın” tavsiyesi geldi.

‘İnsani odak ön planda olmalı’

BCC Turkey kurucuları Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan ve Endüstri Mühendisi Cem Atat şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte iş yaşamı dinamikleri de değişti. Artık daha belirsiz, karmaşık ve muğlak koşullarla yaşamak zorunda kalan bir dünya var. Kurumların verimliliğinde en önemli kaynak olan çalışan performansını yönetmek ise her zamankinden daha zor. Bu noktada gözler yöneticilere, liderlere çevrildi. SHRM Kovid-19 araştırması, yöneticilerin yüzde 59’unun demotive olduğunu ve çalışanlarını motive edemediklerini belirtiyor. Diğer taraftan yine aynı araştırma çalışanların yüzde 72’sinin tükenmişlik sendromuna yakın olduğunun altını çiziyor.”

Yeni sürüm

Kariyer planında liderlik olan gençlerin, bu süreçteki verileri gelişimlerinde değerlendirmeleri gerektiğini belirten Banu Koç Çakan ve Cem Atat şu bilgileri verdi:

“Yeni sürüm liderlerin iki ana bileşeni, ‘çalışan psikolojisini ve gelişim mühendisliği bakış açısını kaçırmak’ olmalı. Yeni sürüm liderlikte en çok öne çıkan konu insani liderlik. Pandemi ile birlikte bu konunun önemi daha da arttı. Belirsizlik ortamlarında yeni sürüm liderlerin etki alanlarını güçlendirmeleri, ekiplerini geliştirmeleri, değişimi yönetmeleri, değişen koşullar karşısında çevik olmaları ve bunları yaparken de insan odağını ön planda tutmaları gerekiyor.”

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