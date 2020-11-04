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    HaberlerEkonomi Haberleri InvestAZ’nin mobil uygulaması yenilendi
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    04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    InvestAZ’nin mobil uygulaması yenilendi

    InvestAZ Yatırım, mobil uygulamasını yeniledi.

    InvestAZ’nin mobil uygulaması yenilendi

    InvestAZ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev, şu açıklamayı yaptı:

    “Uygulamanın güncellenen versiyonunun kullanıcılara sunduğu avantajlar şöyle: 7 gün 24 saat etkin banka entegrasyonuyla otomatik para transferi. VİOP, hisse senedi ve foreks piyasasını tek hesaptan takip etme ve tek dokunuşla yatırım yapma imkânı. Hızlı destek talebi oluşturarak, müşteri temsilcileriyle hızlıca iletişime geçme kolaylığı. Döviz çeviriciler, analizler, ekonomik takvim gibi yatırım yönlendirme araçlarına tek ekrandan kolayca erişme.  Tüm dünyada temassız ekonomi anlayışı yaygınlaşırken biz de ‘temassız yatırım’ anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Bu hizmetleri, mesafeli sözleşme, girişim sermayesi yatırım fonu gibi adımlarla buluşturuyoruz.” 

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