iPhone 12 yok, size akıllı saat verelim!

Apple, haziran ayında iPhone 12’nin koronavirüsün neden olduğu gecikme nedeniyle normalden iki hafta sonra lanse edilebileceğini açıklamıştı. Apple CEO’su Tim Cook’un sunumuyla başlayan toplantıda, koronavirüs salgınına vurgu yapıldı. Beklendiği gibi Apple’dan iki yeni akıllı saat modeli, yeni iPad Air modeli ve bir de fitness abonelik servisi geldi.



Aile takibi geldi



Yeni akıllı saat modelleri Watch Series 6 ve Apple Watch SE. Watch Series 6, bir önceki modelin güncellenmiş hali. Sağlık sensörleri ve diğer ana özellikleri güncellenirken, çocuklar için de kullanımı daha kolay hale getirildi. Watch 6, kenarları yuvarlak diktörgen tasarımı devam ettiriyor. Yeni saatin pil ömrü daha yüksek, uyku takibini de daha iyi yapıyor. Kandaki oksijen seviyesini, stresi ve panik atağı da ölçebilecek. Bu konuda kullanıcısını da uyaracak. Saat ebeveyn takibi özelliği de sunuyor. Family Setup özelliği sayesinde aileler çocuklarının lokasyonunu ve iMessage’la kimlerle konuştuklarını takip edebilecek. Saatin fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.



Saatle beraber Apple Fitness Plus isimli yeni bir abonelik hizmeti de duyuruldu. Watch 6 kullanıcılarına hitap eden ücretli fitness hizmeti olacak. Ailelerin antrenman koçu olmayı hedefleyen hizmetin aylık kullanım ücreti 9.99 dolardan başlayacak. Watch SE ise, markanın daha düşük ücretli akıllı saat modeli. Bir akıllı saatten beklenen temel özelikleri daha düşük fiyata sunuyor. Büyük bir ekranı olan saatin fiyatı 279 dolar olarak açıklandı.



Yeni tablet rengarenk



Apple’ın etkinliğinde yeni tablet modeli de tanıtıldı. Yeni iPad Air, yeni renk ve yan tarafında güç tuşuna entegre parmak izi tanıma özelliği (Touch ID) ile gelecek. 10.9 inç’lik ekranı olan iPad Air, aralarında yeşil, gri ve mavinin de bulunduğu beş renge sahip olacak. Gelecek aydan itibaren 599 dolardan satışa sunulacak.