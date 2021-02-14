Irak petrolüne vagon ihracatı

Söz konusu tank vagonların üretildiği Dilovası’ndaki fabrikayı ziyaret eden Bakan Varank, Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan’dan bilgi aldı. Irak’a gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıkan ilk vagonları uğurlayan Varank, Gebze’de 2009’da kurulan Cryocan’ın yüzde 70 büyüme ortalamasıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmaları arasına girdiğini söyledi.



Varank, 1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten şirketin bu alanda dünyanın saygın firmaları arasında yer aldığını kaydederek, “Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen, bu alana yatırım yapan bir şirketimiz. Savunma sanayi, parçacık hızlandırıcı ve uzay teknolojilerinde kullanılan, nitrojen ve likit hidrojen tankı gibi yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretebiliyorlar. Türkiye’nin sahip olduğu kabiliyetleri bizzat yerinde görmek bizi gerçekten gururlandırıyor” şeklinde konuştu.



Varank, Cryocan’ın toplam satışlarının yüzde 80’ini 66 ülkeye yaptığı ihracatın oluşturduğunu, şirketin Erciyes Teknopark’taki Ar-Ge Ofisi ve Tasarım Merkezi’nin projeleri ile dikkati çektiğini anlattı. Firmanın, demir yolunda kullanılmak üzere Türkiye’nin ilk anahtar teslim petrol ve LPG vagon tankı imalatını da gerçekleştirdiğini vurgulayan Varank, “Kocaeli’de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.